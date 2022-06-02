Стрельбу в американской Талсе устроил недовольный врачом пациент

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Глава полиции Талсы Венделл Франклин заявил, что устроивший стрельбу мужчина, в результате которой погибли четыре человека, пришёл в больницу разобраться с врачом, которого он винил в непрекращающихся болях в области спины.
Стрельбу в американской Талсе устроил недовольный врачом пациент
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Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Мы также нашли при подозреваемом письмо, из которого следует, что он пришёл с намерением убить доктора (Престона) Филлипса и всех, кто попадётся на пути. Он винил доктора Филлипса в болях, которые не прекращались после операции», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что жертвами стрелка стали двое докторов, сотрудница регистратуры и пациент медицинского центра. Филлипс был опознан среди погибших.

Ранее телеканал NewsOn6 сообщал, что в результате трагедии в Талсе погибли пять человек, включая стрелка. 

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