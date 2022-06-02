Политолог Бальбек прокомментировал санкции США против ряда российских граждан

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение Минфина США о том, что американские власти вводят санкции против 17 российских граждан, включая официального представителя МИД России Марию Захарову и главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

По мнению политолога, санкции США в отношении граждан России вводятся для «поддержания статуса санкционного смотрителя».

«Все прекрасно понимают, что бумага всё стерпит, проку — ноль. Но зато как громко сказано, словно удар кулаком по столу, мол, пусть все видят, какие они принципиальные и жёсткие», — сообщил Бальбек.

В действительности, как отметил эксперт, вводимые против российских граждан ограничения являются способом Запада компенсировать своё бессилие в попытке как-то повлиять на политику России.

«Отсюда и санкционная истерия в отношении российских официальных лиц — эффектно, но бесполезно», — заключил специалист.

Ранее Минфин США сообщил, что американские власти вводят санкции против 17 российских граждан.

В санкционные списки попали представитель МИД России Мария Захарова и глава Минэкономразвития Максим Решетников.