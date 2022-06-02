В МИД России заявили о намерении ответить на антироссийские санкции ЕС

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Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что российская сторона не оставит без ответа никакие санкции Европейского союза.
В МИД России заявили о намерении ответить на антироссийские санкции ЕС
  • © МИД России

«В любом случае все так называемые санкции, которые они уже, наверное, устали выдумывать и придумывать, конечно, не останутся без ответа», — цитирует его ТАСС.

По его словам, российские соответствующие структуры будут решать коллегиально, в чём будет состоять ответ.

Ранее ЕС ввёл шестой пакет санкций против России.

Экономист Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с европейским нефтяным эмбарго.

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