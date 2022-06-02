В МИД России заявили о намерении ответить на антироссийские санкции ЕС

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что российская сторона не оставит без ответа никакие санкции Европейского союза.

«В любом случае все так называемые санкции, которые они уже, наверное, устали выдумывать и придумывать, конечно, не останутся без ответа», — цитирует его ТАСС.

По его словам, российские соответствующие структуры будут решать коллегиально, в чём будет состоять ответ.

Ранее ЕС ввёл шестой пакет санкций против России.

Экономист Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с европейским нефтяным эмбарго.