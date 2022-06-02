В МИД России заявили о намерении ответить на антироссийские санкции ЕС
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«В любом случае все так называемые санкции, которые они уже, наверное, устали выдумывать и придумывать, конечно, не останутся без ответа», — цитирует его ТАСС.
По его словам, российские соответствующие структуры будут решать коллегиально, в чём будет состоять ответ.
Ранее ЕС ввёл шестой пакет санкций против России.
Экономист Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с европейским нефтяным эмбарго.