SANA: три человека погибли и более 20 ранены при теракте в автобусе в Сирии

Три человека погибли и 21 получил ранение в результате нападения группы боевиков на автобус в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

AP

Как сообщило агентство SANA, вооружённое нападение произошло в районе аш-Шула. Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР. * «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.