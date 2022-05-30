Террористы совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Идлиб — два обстрела, в провинции Хама — один обстрел», — цитирует РИА Новости заместителя руководителя ЦПВС контр-адмирала Олега Журавлёва.

В марте Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировому сообществу необходимо сделать всё возможное для достижения урегулирования в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.