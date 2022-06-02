Матвиенко отметила готовность России сделать всё для предотвращения продовольственного кризиса

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова сделать всё, чтобы не допустить продовольственного кризиса, голода и роста цен, а также выполнить внешние долговые обязательства.
Матвиенко отметила готовность России сделать всё для предотвращения продовольственного кризиса
  • РИА Новости

По её словам, в стране хорошо развит агропромышленный комплекс, а также достаточно запасов продовольствия. При таких условиях Россия не будет зависеть от санкций.

«Очевидно, что это разрушительная политика коллективного Запада, которая вводит санкции, она провоцирует и создаёт условия для мирового кризиса, для продовольственного кризиса, и всех это серьёзно беспокоит», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Также, по мнению сенатора, Россия сможет выполнять долговые обязательства перед иностранными кредиторами, несмотря на внешние ограничения.

«Мы прорабатываем со всеми нашими дружественными странами, какие условия для этого создать логистические и финансовые», — заключила Матвиенко.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что российская промышленность начала адаптироваться к новым условиям.

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