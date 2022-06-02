РИА Новости: Венгрия настаивает на ряде исключений в шестом пакете санкций против России

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Власти Венгрии настаивают на том, чтобы Евросоюз разрешил ей продавать нефтепродукты из российской нефти и исключил патриарха Кирилла из нового пакета санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.
РИА Новости: Венгрия настаивает на ряде исключений в шестом пакете санкций против России
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«Они ещё раз обсудили технические детали сроков для перепродажи российских нефтепродуктов, поступающих по трубопроводу, в ЕС, но я полагаю, что найти общий язык с (Евро)комиссией по этой теме не очень просто», — сказали агентству.

Собеседник добавил, что Венгрия не намерена одобрять шестой пакет санкций против России, пока из него не исключат патриарха Кирилла.

«Они просят исключить патриарха Кирилла из санкционного списка шестого пакета санкций, обозначая, что не дадут добро, пока имя патриарха не будет исключено из списка», — сказал источник.

Ранее СМИ сообщали, что Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список патриарха Кирилла из-за Украины. Эту информацию подтвердил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна не поддержит включение в санкционный список Евросоюза патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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