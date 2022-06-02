Матвиенко: США попросили Зимбабве прекратить экономические отношения с Россией

Правительство США отправило письмо президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве с просьбой прекратить экономические отношения с Россией, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Он (президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. — RT) даже проинформировал о том, что недавно получил письмо из правительства США, в котором было жёстко рекомендовано не развивать связи с Россией: экономические, военно-технические, политические. На что он отправил адекватный ответ, что история отношений России и Зимбабве продолжительная, взаимовыгодная», — рассказала Матвиенко по итогам встречи с Мнангагвой.

По её словам, власти Зимбабве намерены придерживаться взвешенной, независимой позиции и не поддаваться внешнему давлению.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов рассказал, что власти Зимбабве попросили российскую сторону увеличить объёмы поставок пшеницы и подсолнечного масла в страну.