Матвиенко: США попросили Зимбабве прекратить экономические отношения с Россией

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Правительство США отправило письмо президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве с просьбой прекратить экономические отношения с Россией, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Матвиенко: США попросили Зимбабве прекратить экономические отношения с Россией
  • РИА Новости

«Он (президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. — RT) даже проинформировал о том, что недавно получил письмо из правительства США, в котором было жёстко рекомендовано не развивать связи с Россией: экономические, военно-технические, политические. На что он отправил адекватный ответ, что история отношений России и Зимбабве продолжительная, взаимовыгодная», — рассказала Матвиенко по итогам встречи с Мнангагвой.

По её словам, власти Зимбабве намерены придерживаться взвешенной, независимой позиции и не поддаваться внешнему давлению.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов рассказал, что власти Зимбабве попросили российскую сторону увеличить объёмы поставок пшеницы и подсолнечного масла в страну.

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