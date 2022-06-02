Генсек ООН призвал ликвидировать угольную инфраструктуру в странах ОЭСР к 2030 году

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал ликвидировать угольную инфраструктуру в странах — членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к 2030 году.
Генсек ООН призвал ликвидировать угольную инфраструктуру в странах ОЭСР к 2030 году
  • AP

«Сегодня я призываю правительства стран G20 ликвидировать угольную инфраструктуру, полностью отказавшись от неё к 2030 году в странах ОЭСР и к 2040-му — во всех остальных», — заявил Гутерреш, его слова приводятся на сайте ООН.

Он также сказал о необходимости отказаться от финансирования ископаемых видов топлива и вкладывать средства в возобновляемые источники энергии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия высокими темпами и с большой активностью приближается к независимости от российских энергоносителей.

По его словам, к осени страна будет готова отказаться от импорта угля из России, а до конца 2022 года — от импорта нефти.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.

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