МИД России: ЕС целенаправленно подталкивает Киев всё ближе к краю пропасти

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RT
В российском МИД заявили, что прошедший саммит ЕС показал, что Брюссель вместо урегулирования настойчиво подталкивает Киев к краю пропасти.
МИД России: ЕС целенаправленно подталкивает Киев всё ближе к краю пропасти
  • РИА Новости

«Евросоюз целенаправленно подталкивает Киев всё ближе к краю пропасти. Поддерживает его воинственные амбиции неопределёнными обещаниями интеграции в ЕС, поставками смертоносных вооружений и посулами денег, в т. ч. чужих, которые в Брюсселе не прочь конфисковать у России и размышляют, как это сделать», — говорится на сайте МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что очередной пакет антироссийских санкций будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза.

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