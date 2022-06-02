МИД России: новый пакет санкций будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза
- РИА Новости
«Очевидно, что согласованные под лозунгом борьбы с зависимостью от России основные элементы очередного пакета антироссийских односторонних рестрикций будут иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве предупредили, что решения властей ЕС о частичном отказе от российской нефти и нефтепродуктов могут спровоцировать дальнейший рост цен, дестабилизировать энергетические рынки и нарушить логистические цепочки.
Россия достойно выдержит последствия односторонних санкций со стороны ЕС и останется надёжным торговым партнёром на международной арене, заключили в МИД.
Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.
Глава Евросовета Шарль Мишель уточнил, что это не затронет поставки по трубопроводу.