МИД России: новый пакет санкций будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза

Очередной пакет антироссийских санкций будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза, заявили в МИД России. В ведомстве отметили, что Москва достойно выдержит последствия односторонних санкций со стороны ЕС и останется надёжным торговым партнёром на международной арене.

«Очевидно, что согласованные под лозунгом борьбы с зависимостью от России основные элементы очередного пакета антироссийских односторонних рестрикций будут иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ведомстве предупредили, что решения властей ЕС о частичном отказе от российской нефти и нефтепродуктов могут спровоцировать дальнейший рост цен, дестабилизировать энергетические рынки и нарушить логистические цепочки.

Россия достойно выдержит последствия односторонних санкций со стороны ЕС и останется надёжным торговым партнёром на международной арене, заключили в МИД.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Глава Евросовета Шарль Мишель уточнил, что это не затронет поставки по трубопроводу.