Бывший канцлер Германии Меркель выразила поддержку Украине

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию на Украине.
Бывший канцлер Германии Меркель выразила поддержку Украине
  • AP

«Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону», — заявила Меркель на мероприятии, приуроченном к уходу в отставку главы германской ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана. Её слова приводит РИА Новости.

В конце февраля Меркель осудила российскую военную спецоперацию по демилитаризации Украины.

По её словам, «для этого вопиющего нарушения международного права нет никакого оправдания».

Ранее сообщалось, что Германия решила поставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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