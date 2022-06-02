«Хуаньцю шибао»: Россия располагает четырьмя контрмерами в ответ на расширение НАТО

У России есть как минимум четыре контрмеры в ответ на возможное расширение НАТО. Об этом заявил научный сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй в статье для издания «Хуаньцю шибао».

«Во-первых, Кремль выпустил строгое предупреждение, что новый виток расширения альянса повлечёт за собой серьёзные последствия», — отметил Сяньцзюй.

Другие меры включают в себя шаги по дальнейшему усилению роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в мире, а также по углублению сотрудничества России с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

«Некоторые аналитики считают, что в условиях обострения конфликта между Россией и США с Европой и дальнейшего расширения НАТО сотрудничество ОДКБ и ШОС может в будущем распространиться на большее количество областей», — пояснил Сяньцзюй.

Четвёртой контрмерой он назвал многостороннее развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со стороны России в условиях санкций.

Заместитель генсека альянса Мирчу Джоанэ ранее заявил, что в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине у НАТО нет ограничений на создание прочных позиций на восточном фланге.

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков отметил, что восстановить разрушенную Западом систему европейской безопасности на прежних условиях не получится.