В ООН сменили название Турции в документах по запросу Анкары

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик проинформировал, что ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах.

«Republic of Turkey (Турецкая Республика. — RT) была переименована в Republic of Türkiye», — сообщил он РИА Новости.

Дюжаррик подчеркнул, что сразу же после обращения Анкары изменение вступило в силу.

Ранее итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало заявил, что в новой стратегической концепции НАТО, которую примут на саммите Североатлантического альянса в Мадриде в июне, будет изменён статус России, а также в неё будет добавлен Китай.