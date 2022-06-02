В ООН сменили название Турции в документах по запросу Анкары

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик проинформировал, что ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах.

«Republic of Turkey (Турецкая Республика. — RT) была переименована в Republic of Türkiye», — сообщил он РИА Новости.

Дюжаррик подчеркнул, что сразу же после обращения Анкары изменение вступило в силу.

Ранее итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало заявил, что в новой стратегической концепции НАТО, которую примут на саммите Североатлантического альянса в Мадриде в июне, будет изменён статус России, а также в неё будет добавлен Китай.

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