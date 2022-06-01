В МИД России заявили об ухудшении ситуации с безопасностью посольства в Лондоне

Ситуация с обеспечением безопасности сотрудников российского посольства в Британии ухудшилась, послу в Лондоне Андрею Келину отключили в резиденции тревожную кнопку. Об этом заявили в МИД России.

В докладе российского дипломатического ведомства о нарушениях прав граждан России и соотечественников за рубежом сообщается, что российские дипломаты в Британии ограничены в правах на справедливые и благоприятные условия труда, а также на доступ к любому виду обслуживания.

«В частности, речь идёт об ограничении доступа к банковскому счёту посольства, отказе официального дилера BMW от обслуживания автопарка посольства, отключении так называемой тревожной кнопки в зданиях посольства и резиденции посла России в Великобритании», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что на территорию загородной резиденции могут проникнуть посторонние и нанести вред имуществу дипмиссии.

В апреле Келин заявил, что отношения России и Великобритании носят технический характер, переговорный процесс отсутствует.