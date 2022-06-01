В МИД России получили более пяти тысяч обращений россиян на Украине в связи с угрозами

С начала спецоперации на Украине МИД России получил более 5 тыс. обращений от находившихся на территории иностранного государства россиян в связи с угрозами.

«Многие наши соотечественники указывают на террор, развязанный в украинских городах представителями так называемой теробороны и другими лицами, получившими оружие в ходе его бесконтрольной раздачи», — приводит ТАСС доклад ведомства «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах».

Также отмечается, что в большинстве писем граждане просили проинформировать о безопасных способах эвакуации с Украины в Россию и прочие страны.

В апреле гражданка России историк и археолог Оксана Маряхина заявила, что её избили украинцы в Греции.

Она добавила, что уже сделала первое заявление в полицию, теперь собирается пойти к судебному медэксперту, после чего вновь обратится в полицию и дополнит информацию.