Bloomberg: Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха Кирилла

В Венгрии потребовали от Евросоюза не включать патриарха Кирилла в список антироссийских санкций.

«Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл, который возглавляет Русскую православную церковь (РПЦ)... был исключён из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что официальные лица Венгрии также выдвинули ряд технических требований относительно эмбарго на российскую нефть.

Ранее СМИ сообщали, что Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список патриарха Кирилла из-за Украины. Эту информацию подтвердил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна не поддержит включение в санкционный список Евросоюза (ЕС) Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.