Bloomberg: Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха Кирилла

Короткая ссылка
В Венгрии потребовали от Евросоюза не включать патриарха Кирилла в список антироссийских санкций.
Bloomberg: Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха Кирилла
  • РИА Новости

«Будапешт потребовал, чтобы патриарх Кирилл, который возглавляет Русскую православную церковь (РПЦ)... был исключён из предложенного списка лиц, подпадающих под санкции», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что официальные лица Венгрии также выдвинули ряд технических требований относительно эмбарго на российскую нефть.

Ранее СМИ сообщали, что Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список патриарха Кирилла из-за Украины. Эту информацию подтвердил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна не поддержит включение в санкционный список Евросоюза (ЕС) Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить