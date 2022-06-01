В Мали при отражении атаки боевиков погиб миротворец ООН и ещё трое получили ранения

В Мали погиб миротворец ООН, ещё трое получили ранения при отражения атаки боевиков рядом с городом Кидаль.

Как сообщила Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединённых Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА), конвой миротворцев около часа находился под прямым огнём боевиков.

Позднее один из пострадавших скончался от полученных ранений.

28 мая в Мали на мине подорвался автомобиль материально-технического обеспечения сил миссии ООН по стабилизации в африканской стране, ранения получили девять человек.