В Мали при отражении атаки боевиков погиб миротворец ООН и ещё трое получили ранения
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Как сообщила Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединённых Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА), конвой миротворцев около часа находился под прямым огнём боевиков.
Позднее один из пострадавших скончался от полученных ранений.
28 мая в Мали на мине подорвался автомобиль материально-технического обеспечения сил миссии ООН по стабилизации в африканской стране, ранения получили девять человек.