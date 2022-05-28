В Мали автомобиль миротворцев ООН подорвался на мине

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В Мали на мине подорвался автомобиль материально-технического обеспечения сил миссии ООН по стабилизации в африканской стране, ранения получили девять человек.
В Мали автомобиль миротворцев ООН подорвался на мине
  • AFP
  • © FLORENT VERGNES

«Автомобиль колонны материально-технического обеспечения сил МИНУСМА подорвался сегодня утром на самодельной мине к юго-западу от населённого пункта Агелок. Девять «голубых касок» получили ранения и были эвакуированы для оказания медицинской помощи», — сообщила миссия.

В декабре 2021 года два миротворца миссии ООН в Мали пострадали при взрыве самодельного взрывного устройства.

Как отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия будет и далее помогать Мали в борьбе с терроризмом.

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