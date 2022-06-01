Норвегия приостановила финансирование совместных с Россией проектов в сфере ядерной безопасности

В Норвегии сообщили о решении приостановить финансирование совместных с Россией проектов по ядерной безопасности.

«Норвегия приостановила финансирование проектов по сотрудничеству с Россией в сфере ядерной безопасности», — цитирует High North News директора управления Норвегии по ядерной и радиационной безопасности Пера Странда.

По его словам, страна продолжит взаимодействие с Москвой по тем направлениям, в которых заинтересованы в Осло.

«Мы продолжим наш диалог с российскими властями по вопросу ядерной безопасности там, где это важно для нашей собственной ядерной готовности, а также для снижения риска инцидентов и ядерного загрязнения», — добавил Странд.

В апреле глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд сообщила, что власти страны закрывают границу с Россией для грузов, а также порты, исключение сделают для траулеров.