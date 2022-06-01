Россия предложила КНДР поставки своих вакцин против COVID-19

В посольстве России в КНДР заявили, что российская сторона предложила Северной Корее поставки своих вакцин против COVID-19, а также лекарств и тест-систем.

«Хотя корейские власти по поводу содействия в преодолении эпидемии коронавируса к российской стороне не обращались, мы по своей инициативе предложили коллегам поставить сюда вакцины, лекарства и тест-системы, командировать специалистов», — заявили в российской дипмиссии агентству РИА Новости.

При этом в посольстве добавили, что пока реакции со стороны властей КНДР на данное предложение не было.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что властям КНДР направлен запрос с просьбой предоставить данные о вспышке коронавируса в стране.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в КНДР.