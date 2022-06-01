«Известия»: Marriott и Hilton могут полностью уйти из России
«Гостиничные сети Marriott (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими) и Hilton могут покинуть Россию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что одной из причин является падение трафика.
По словам Бухарова, поток иностранных туристов, бронирующих номера стоимостью 60—100 тыс. рублей за сутки, в марте резко упал.
Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что в этом сезоне российские туристы чаще делают выбор в пользу поездок по стране.