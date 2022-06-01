«Известия»: Marriott и Hilton могут полностью уйти из России

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Гостиничные бренды Marriott и Hilton могут полностью прекратить деятельность в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова.

«Гостиничные сети Marriott (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими) и Hilton могут покинуть Россию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из причин является падение трафика.

По словам Бухарова, поток иностранных туристов, бронирующих номера стоимостью 60—100 тыс. рублей за сутки, в марте резко упал.

Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что в этом сезоне российские туристы чаще делают выбор в пользу поездок по стране.

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