В РСТ отметили увеличение интереса россиян к внутреннему туризму
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«Ключевой фактор — авиационная составляющая. Мы наблюдаем закрытие большинства аэропортов на юге России, из-за чего спрос перераспределился. Наблюдается картина расширения географии поездок, что очень хорошо. Туристы выбирают ближайшие к месту проживания регионы, куда можно добраться самостоятельно», — рассказал Уманский в беседе с телеканалом «Звезда».
Что касается цен, то в этом сезоне отмечается их рост, особенно в отелях высокой категории, добавил эксперт.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.