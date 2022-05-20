В РСТ отметили увеличение интереса россиян к внутреннему туризму

Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что в этом сезоне российские туристы чаще делают выбор в пользу поездок по стране.

«Ключевой фактор — авиационная составляющая. Мы наблюдаем закрытие большинства аэропортов на юге России, из-за чего спрос перераспределился. Наблюдается картина расширения географии поездок, что очень хорошо. Туристы выбирают ближайшие к месту проживания регионы, куда можно добраться самостоятельно», — рассказал Уманский в беседе с телеканалом «Звезда».

Что касается цен, то в этом сезоне отмечается их рост, особенно в отелях высокой категории, добавил эксперт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.