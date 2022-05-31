Financial Times: Британия и ЕС согласовали запрет на страхование судов с российской нефтью
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«Великобритания и ЕС согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть», — говорится в материале.
По данным газеты, решение закроет для России важный страховой рынок Lloyd's of London и таким образом «ограничит возможности по экспорту сырой нефти».
Ранее о планах ЕС в течение полугода поэтапно запретить страхование судов, используемых для перевозок российской нефти, сообщила The Wall Street Journal.