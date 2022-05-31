WSJ: чиновники ЕС намерены запретить страхование судов, перевозящих российскую нефть

Власти Евросоюза намерены в течение полугода поэтапно запретить страхование судов, используемых для перевозок российской нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В новый санкционный пакет Брюсселя может быть включён «запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть», пишет газета. Европейские чиновники намерены таким образом «перекрыть России доступ к международным нефтяным рынкам».

Вместе с этим Греция, Кипр и Мальта, как крупные судоходные страны, выступали против такого шага, говорится в материале.

«Чтобы смягчить их опасения, запрет будет введён поэтапно в течение шести месяцев», — сказали изданию.

Как ранее заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, Польша желает запретить третьим странам, которые находятся за пределами Евросоюза, покупать российскую нефть.