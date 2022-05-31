WSJ: чиновники ЕС намерены запретить страхование судов, перевозящих российскую нефть

Короткая ссылка
Власти Евросоюза намерены в течение полугода поэтапно запретить страхование судов, используемых для перевозок российской нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
WSJ: чиновники ЕС намерены запретить страхование судов, перевозящих российскую нефть
  • Gettyimages.ru
  • © Larry Lee Photography

В новый санкционный пакет Брюсселя может быть включён «запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть», пишет газета. Европейские чиновники намерены таким образом «перекрыть России доступ к международным нефтяным рынкам».

Вместе с этим Греция, Кипр и Мальта, как крупные судоходные страны, выступали против такого шага, говорится в материале.

«Чтобы смягчить их опасения, запрет будет введён поэтапно в течение шести месяцев», — сказали изданию.

Как ранее заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, Польша желает запретить третьим странам, которые находятся за пределами Евросоюза, покупать российскую нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить