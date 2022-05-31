Столтенберг приедет в США, где обсудит вопрос членства Финляндии и Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направляется в Вашингтон с рабочим визитом, где встретится с госсекретарём США Энтони Блинкеном и другими официальными лицами. В частности, они обсудят процесс вступления Финляндии и Швеции в альянс.

О визите Столтенберга в США сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

По словам представителя Госдепа Неда Прайса, ситуация вокруг Швеции и Финляндии войдёт в повестку предстоящих дискуссий.

Как отмечал ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с Йенсом Столтенбергом, Турция не поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, если эти страны не продемонстрируют «солидарность с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом».

Эрдоган также остался недоволен тем, как прошли переговоры с делегациями Швеции и Финляндии по вопросу НАТО.