Постпред США в ООН исключила поставки Киеву систем, способных атаковать территорию России

Соединённые Штаты не поставляют Украине вооружения, которые позволят ей атаковать территорию России, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в разговоре с журналистами.

«Мы с первого дня чётко заявляли, что будем обеспечивать Украину вооружениями для их защиты от российской агрессии, для защиты в пределах их границ. Мы не предоставляем вооружения, которые позволят украинцам атаковать Россию со своей территории. Президент Байден чётко сказал, что мы не собираемся быть стороной в войне, но мы будем поддерживать усилия Украины по защите её суверенитета и территориальной целостности», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что американская администрация всё ещё не исключает поставок реактивных систем залпового огня, но речь не идёт о системах, способных наносить удары на больших расстояниях.

Вместе с этим президент США Джо Байден исключил поставки Украине ракетных систем, способных наносить удары по территории России.