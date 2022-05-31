Власти Испании выступили за поддержание контактов с Путиным по теме Украины

Короткая ссылка
Правительство Испании выступает за поддержание контактов с властями России по теме Украины, заявил испанский премьер Педро Санчес.
Власти Испании выступили за поддержание контактов с Путиным по теме Украины
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Мы за то, чтобы разговаривали с Путиным», — цитирует его ТАСС.

По словам Санчеса, дипломатические каналы необходимо держать открытыми.

Вместе с этим премьер-министр добавил, что экономические санкции не прекратятся до тех пор, «пока последний российский солдат не покинет Украину».

Президент России Владимир Путин ранее в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил об открытости российской стороны к возобновлению диалога с Украиной.

В МИД России отмечали, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить