Власти Испании выступили за поддержание контактов с Путиным по теме Украины
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«Мы за то, чтобы разговаривали с Путиным», — цитирует его ТАСС.
По словам Санчеса, дипломатические каналы необходимо держать открытыми.
Вместе с этим премьер-министр добавил, что экономические санкции не прекратятся до тех пор, «пока последний российский солдат не покинет Украину».
Президент России Владимир Путин ранее в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил об открытости российской стороны к возобновлению диалога с Украиной.
В МИД России отмечали, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации.