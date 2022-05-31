Власти Испании выступили за поддержание контактов с Путиным по теме Украины

Правительство Испании выступает за поддержание контактов с властями России по теме Украины, заявил испанский премьер Педро Санчес.

«Мы за то, чтобы разговаривали с Путиным», — цитирует его ТАСС.

По словам Санчеса, дипломатические каналы необходимо держать открытыми.

Вместе с этим премьер-министр добавил, что экономические санкции не прекратятся до тех пор, «пока последний российский солдат не покинет Украину».

Президент России Владимир Путин ранее в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил об открытости российской стороны к возобновлению диалога с Украиной.

В МИД России отмечали, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации.