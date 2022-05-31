МИД России объявил о высылке одного сотрудника посольства Черногории

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МИД России объявил о высылке одного сотрудника посольства Черногории в качестве ответной меры.
МИД России объявил о высылке одного сотрудника посольства Черногории
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что ноту об объявлении сотрудника персоной нон грата вручили послу Черногории, прибывшему в МИД России 31 мая.

«Данная мера является ответом на принятое 7 апреля с. г. черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить персоной нон грата ряд дипломатов посольства России в Подгорице», — объяснили в МИД.

Ранее Россия в качестве ответной меры объявила пять сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата.

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