Россия объявила пять сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата

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Россия в качестве ответной меры объявила пять сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата. Об этом сообщило российское Министерство иностранных дел.
Россия объявила пять сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата
  • Gettyimages.ru
  • © Tibor Bognar

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

27 мая в российское внешнеполитическое ведомство вызвали хорватского посла в Москве, ему выразили решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине, а также из-за оказания хорватской стороной военной помощи Киеву.

Отмечается, что в ответ на ранее предпринятые Хорватией недружественные шаги послу была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве персонами нон грата.

Ранее сообщалось, что Россия сокращает количество дипломатического персонала посольства Словении в Москве на четыре человека в качестве ответной меры.

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