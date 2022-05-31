Медведев заявил, что западные санкции направлены против российского народа

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада направлены против российского народа. По его словам, ненависть западных стран по отношению к России омерзительна и иррациональна.
Медведев заявил, что западные санкции направлены против российского народа
  • РИА Новости

«Эти санкции направлены именно против народа России. И что бы ни бормотали американские и европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, — это брехня чистой воды», — написал Медведев в Telegram

По его словам, в основе решений о введении санкций лежит «омерзительная и иррациональная» ненависть к России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные страны в попытке нанести ущерб России санкциями вынуждены платить большую цену, которая возрастает с каждым днём для жителей Европы.

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