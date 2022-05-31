Медведев заявил, что западные санкции направлены против российского народа

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада направлены против российского народа. По его словам, ненависть западных стран по отношению к России омерзительна и иррациональна.

«Эти санкции направлены именно против народа России. И что бы ни бормотали американские и европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, — это брехня чистой воды», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, в основе решений о введении санкций лежит «омерзительная и иррациональная» ненависть к России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные страны в попытке нанести ущерб России санкциями вынуждены платить большую цену, которая возрастает с каждым днём для жителей Европы.