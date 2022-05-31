TikTok заблокировал аккаунт RT DE

Короткая ссылка
Аккаунт RT DE в социальной сети TikTok заблокирован. Все видео и подписчики были удалены.
TikTok заблокировал аккаунт RT DE
  • globallookpress.com
  • © Fabian Sommer/dpa

В начале марта доступ к профилю ограничили на территории ЕС, но 17 мая восстановили.

От имени соцсети телеканалу сообщили, что аккаунт якобы «нарушал правила сообщества».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что решение Евросоюза запретить работу RT на территории ЕС показывает, чего стоит хвалёная европейская демократия.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС запретят работу Sputnik и RT, а также их дочерних структур.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить