TikTok заблокировал аккаунт RT DE

Аккаунт RT DE в социальной сети TikTok заблокирован. Все видео и подписчики были удалены.

В начале марта доступ к профилю ограничили на территории ЕС, но 17 мая восстановили.

От имени соцсети телеканалу сообщили, что аккаунт якобы «нарушал правила сообщества».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что решение Евросоюза запретить работу RT на территории ЕС показывает, чего стоит хвалёная европейская демократия.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС запретят работу Sputnik и RT, а также их дочерних структур.