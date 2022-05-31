Чавушоглу: в НАТО предложили встречу главам МИД Турции, Финляндии и Швеции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести встречу между главами министерств иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции.

По словам министра, Турция ожидает от Финляндии и Швеции ответа на условия, предъявленные для вступления стран в Североатлантический альянс, сообщает агентство Anadolu.

Речь идёт о заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция не поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, если эти страны не продемонстрируют «солидарность с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом».

Ранее между делегациями Финляндии, Швеции и Турции прошли переговоры по вопросу НАТО. Эрдоган заявил, что остался ими недоволен.