Боррель признал, что ЕС не может запретить России продавать нефть третьим странам

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что Евросоюз не сможет помешать России продавать нефть третьим странам.
Боррель признал, что ЕС не может запретить России продавать нефть третьим странам
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Мы не можем помешать России продавать нефть другим странам, мы не обладаем такими возможностями, но мы являемся главными клиентами России. Ей придётся искать других. Очевидно, им придётся снижать цены», — приводит его слова РИА Новости.

Боррель отметил, что целью западных санкций является «лишение финансирования российской армии».

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

При этом отмечается, что эмбарго Европейского союза на импорт нефти из России не будет распространяться на поставки по трубопроводу.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва найдёт других импортёров нефти после решения ЕС о частичном запрете на импорт российской нефти.

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