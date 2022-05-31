МИД России: политика ЕС в отношении Москвы испытывает острый дефицит здравого смысла
- РИА Новости
«Политика Евросоюза на российском направлении испытывает острый дефицит здравого смысла и рациональности», — заявил Иванов.
Он отметил, что Евросоюз готов не замечать «многомиллиардные потери», которые граждане стран-членов несут в результате подобных «близоруких действий».
В основе европейского курса лежит задача любой ценой демонстрировать солидарность с киевским режимом и наращивать санкционный прессинг на Россию, заключил Иванов.
Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва найдёт других импортёров нефти после решения ЕС о частичном запрете на импорт российской нефти.