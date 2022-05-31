МИД России: политика ЕС в отношении Москвы испытывает острый дефицит здравого смысла

Политика ЕС в отношении России испытывает острый дефицит здравого смысла и рациональности. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов.

«Политика Евросоюза на российском направлении испытывает острый дефицит здравого смысла и рациональности», — заявил Иванов.

Он отметил, что Евросоюз готов не замечать «многомиллиардные потери», которые граждане стран-членов несут в результате подобных «близоруких действий».

В основе европейского курса лежит задача любой ценой демонстрировать солидарность с киевским режимом и наращивать санкционный прессинг на Россию, заключил Иванов.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва найдёт других импортёров нефти после решения ЕС о частичном запрете на импорт российской нефти.