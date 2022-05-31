Салливан обсудил с коллегой из Турции расширение НАТО и Украину
«Они обсудили обоюдные усилия, которые призваны дать возможность украинскому сельскохозяйственному экспорту попасть на мировые рынки», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Также Салливан выразил поддержку переговорам Турции со Швецией и с Финляндией по вопросу их вступления в НАТО.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в продолжении поставок оружия организациям в Сирии, которые Анкара считает террористическими.