Путин выразил соболезнования Болсонару из-за трагических последствий наводнений в Бразилии
- РИА Новости
Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями ливней и наводнений в северо-восточных штатах вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в публикации.
Согласно последним данным, более 80 человек погибли из-за обильных осадков в Бразилии, десятки числятся пропавшими без вести.