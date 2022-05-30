Путин выразил соболезнования Болсонару из-за трагических последствий наводнений в Бразилии

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи с трагическими последствиями наводнений в латиноамериканской стране.
Путин выразил соболезнования Болсонару из-за трагических последствий наводнений в Бразилии
  • РИА Новости

Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями ливней и наводнений в северо-восточных штатах вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в публикации.

Согласно последним данным, более 80 человек погибли из-за обильных осадков в Бразилии, десятки числятся пропавшими без вести.

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