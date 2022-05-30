Число жертв ливней на северо-востоке Бразилии возросло до 84

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Более 80 человек погибли из-за обильных осадков в Бразилии, десятки числятся пропавшими без вести.

«Число людей, погибших в результате проливных дождей, обрушившихся на Пернамбуку (штат на востоке Бразилии. — RT), возросло до 84», — сообщает новостной портал G1 со ссылкой на губернатора Пауло Камара.

Более 50 человек объявлены пропавшими без вести.

Власти пообещали выделить 100 млн реалов для муниципалитетов, пострадавших от осадков, на поисково-спасательные и неотложные работы.

Ранее сообщалось, что число жертв последствий ливней в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку составило до 56 человек.

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