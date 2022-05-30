WSJ: Китай и США готовят встречу министров обороны в Сингапуре

Власти Китая и Соединённых Штатов завершают подготовку встречи министров обороны двух стран Вэй Фэнхэ и Ллойда Остина, которая должна состояться в Сингапуре, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что это будет первая личная встреча глав оборонных ведомств, предполагается, что она состоится во время конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» на фоне «роста напряжённости вокруг Тайваня».

Мероприятие намечено на 10—12 июня, говорится в материале.

Присутствие китайского министра обороны пока не заявлено, но, по данным источников издания, он «намерен принять участие лично».

Как отмечали в Пентагоне, американские власти в соответствии с новой редакцией стратегии национальной обороны продолжат считать основным стратегическим соперником Китай.