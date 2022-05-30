WSJ: Китай и США готовят встречу министров обороны в Сингапуре
- AP
Газета отмечает, что это будет первая личная встреча глав оборонных ведомств, предполагается, что она состоится во время конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» на фоне «роста напряжённости вокруг Тайваня».
Мероприятие намечено на 10—12 июня, говорится в материале.
Присутствие китайского министра обороны пока не заявлено, но, по данным источников издания, он «намерен принять участие лично».
Как отмечали в Пентагоне, американские власти в соответствии с новой редакцией стратегии национальной обороны продолжат считать основным стратегическим соперником Китай.