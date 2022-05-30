МИД КНР: США превратились в крупнейший фактор нестабильности для мирового порядка
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«США не имеют никакого права говорить о правилах. По мнению Вашингтона, международные правила всегда должны служить интересам и гегемонии США… Я хотел бы попросить США ответить на несколько вопросов: когда США по своему желанию развязывают войны против суверенных стран и провоцируют «цветные революции», в чём заключаются правила?» — цитирует представителя МИД КНР РИА Новости.
Чжао Лицзянь также указал на незаконные, по мнению министерства, односторонние санкции, введённые США, которые ставят население в тяжёлое положение, и указал на задержку выплат взносов ООН.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что США не ищут ни конфликта, ни холодной войны с Китаем, а, напротив, нацелены избегать и того и другого.