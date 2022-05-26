В Госдепе США заявили, что не ищут конфликта или холодной войны с Китаем

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США не ищут ни конфликта, ни холодной войны с Китаем, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
В Госдепе США заявили, что не ищут конфликта или холодной войны с Китаем
  • AP
  • © Luis M. Alvarez

«Напротив, мы нацелены избегать и того, и другого», — цитирует его РИА Новости.

Блинкен отметил, что Вашингтон намерен конструктивно взаимодействовать с Пекином в случаях, когда это возможно.

«Это будет происходить не в качестве одолжения нам или кому-либо и точно не в отказ от наших принципов, а потому, что совместная работа над решением масштабных проблем — это то, чего мир ожидает от великих держав», — добавил глава американской дипломатии.

Блинкен также назвал Китай страной, которая желает и способна изменить существующий международный порядок.

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