В Госдепе США заявили, что не ищут конфликта или холодной войны с Китаем

США не ищут ни конфликта, ни холодной войны с Китаем, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

«Напротив, мы нацелены избегать и того, и другого», — цитирует его РИА Новости.

Блинкен отметил, что Вашингтон намерен конструктивно взаимодействовать с Пекином в случаях, когда это возможно.

«Это будет происходить не в качестве одолжения нам или кому-либо и точно не в отказ от наших принципов, а потому, что совместная работа над решением масштабных проблем — это то, чего мир ожидает от великих держав», — добавил глава американской дипломатии.

Блинкен также назвал Китай страной, которая желает и способна изменить существующий международный порядок.