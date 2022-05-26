В Госдепе США заявили, что не ищут конфликта или холодной войны с Китаем
- AP
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«Напротив, мы нацелены избегать и того, и другого», — цитирует его РИА Новости.
Блинкен отметил, что Вашингтон намерен конструктивно взаимодействовать с Пекином в случаях, когда это возможно.
«Это будет происходить не в качестве одолжения нам или кому-либо и точно не в отказ от наших принципов, а потому, что совместная работа над решением масштабных проблем — это то, чего мир ожидает от великих держав», — добавил глава американской дипломатии.
Блинкен также назвал Китай страной, которая желает и способна изменить существующий международный порядок.