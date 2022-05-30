AP: один человек погиб, семь получили ранения в результате стрельбы в Оклахоме

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Неизвестный открыл огонь на фестивале под открытым небом в американской Оклахоме, в результате чего один человек погиб, ещё семеро получили ранения.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на данные бюро расследований штата, среди пострадавших — двое несовершеннолетних. Отмечается, что ранения всех пострадавших не являются опасными для жизни.

Погибшей оказалась 39-летняя женщина.

Стрелявший на данный момент не задержан.

24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и несколько взрослых.

Вице-президент США Камала Харрис призвала конгресс ввести запрет на штурмовое оружие.

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