AP: один человек погиб, семь получили ранения в результате стрельбы в Оклахоме
Как сообщает Associated Press со ссылкой на данные бюро расследований штата, среди пострадавших — двое несовершеннолетних. Отмечается, что ранения всех пострадавших не являются опасными для жизни.
Погибшей оказалась 39-летняя женщина.
Стрелявший на данный момент не задержан.
24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и несколько взрослых.
Вице-президент США Камала Харрис призвала конгресс ввести запрет на штурмовое оружие.