Лавров: Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании украинского неонацизма

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Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма на Украине путём активного вооружения Киева, заявил в интервью французскому телеканалу TF1 глава российского МИД Сергей Лавров.

«К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть», — сказал он.

По словам Лаврова, Париж «требует вести войну до победного конца» и добиться поражения России.

«Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы», — добавил министр.

Он также отметил бездействие Парижа и Берлина в вопросах побуждения Украины к выполнению Минских соглашений.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что к нынешней ситуации на Украине привело то, что Минские соглашения так и не были реализованы.

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