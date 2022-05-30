Лавров: Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании украинского неонацизма
«К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть», — сказал он.
По словам Лаврова, Париж «требует вести войну до победного конца» и добиться поражения России.
«Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы», — добавил министр.
Он также отметил бездействие Парижа и Берлина в вопросах побуждения Украины к выполнению Минских соглашений.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что к нынешней ситуации на Украине привело то, что Минские соглашения так и не были реализованы.