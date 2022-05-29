Лавров заявил о бездействии ФРГ и Франции в вопросе Минских соглашений

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что Германия и Франция проявили бездействие и не побуждали Украину выполнять Минские соглашения.
Лавров заявил о бездействии ФРГ и Франции в вопросе Минских соглашений
  • РИА Новости

«Мы уговорили Донецк и Луганск отказаться от провозглашённого суверенитета, если будут выполнены минские договорённости — нужно было только предоставить особый статус этим территориям. Франция и Германия сами подписали, какой это должен быть статус: русский язык, свои правоохранительные органы и особые экономические связи с Российской Федерацией. Ничего этого сделано не было», — отметил Лавров.

По его словам, Украина целых восемь лет игнорировала соглашения и убивала людей в Донбассе, а Европа на это закрывала глаза.

«Долгие восемь лет они продолжали убивать мирных граждан. Вся Европа молчала и говорила России, что, если украинцы не хотят выполнять минские договорённости, пусть Москва их выполнит», — указал министр.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что к нынешней ситуации на Украине привело то, что Минские соглашения так и не были реализованы.

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