Власти Судана отменили чрезвычайное положение в стране

Лидер переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан отменил чрезвычайное положение во всех районах страны, которое было введено осенью 2021 года. Об этом говорится в заявлении совета.

«В связи с установлением более спокойной обстановки для плодотворного диалога для создания стабильности на переходный период глава переходного Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан выпустил сегодня указ об отмене чрезвычайного положения во всех частях страны», — приводит слова заявления РИА Новости.

25 октября 2021 года в Судане ввели режим ЧП и распустили переходный Суверенный совет и правительство страны.