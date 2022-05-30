Власти Судана отменили чрезвычайное положение в стране
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«В связи с установлением более спокойной обстановки для плодотворного диалога для создания стабильности на переходный период глава переходного Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан выпустил сегодня указ об отмене чрезвычайного положения во всех частях страны», — приводит слова заявления РИА Новости.
25 октября 2021 года в Судане ввели режим ЧП и распустили переходный Суверенный совет и правительство страны.