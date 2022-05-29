В Турции заявили об отмене обязательного масочного режима в транспорте

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Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил об отмене обязательного масочного режима в общественном транспорте.
В Турции заявили об отмене обязательного масочного режима в транспорте
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Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он опубликовал в своих соцсетях.

«Третий день подряд суточное число заражений составляет меньше тысячи. Мы можем при желании не носить маски в общественном транспорте. За исключением больниц ношение масок не является обязательным», — указал он.

Вместе с этим министр всё же рекомендовал носить маски в общественном транспорте и многолюдных местах.

В апреле Турция ослабила масочный режим. Тогда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в общественном транспорте и в медицинских учреждениях ношение масок будет обязательным, пока число случаев не упадёт ниже 1 тыс. в день.

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