В Турции отменили масочный режим из-за улучшения ситуации с коронавирусом

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Турция отменяет ношение масок на фоне снижения заболеваемости COVID-19.
В Турции отменили масочный режим из-за улучшения ситуации с коронавирусом
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отмене ограничений на заседании научного совета, сообщает Associated Press.

Он добавил, что только в общественном транспорте и в медицинских учреждениях ношение масок будет обязательным, пока число случаев не упадёт ниже 1 тыс. в день.

Кроме того, людям старше 65 лет и тем, у кого есть проблемы со здоровьем, по-прежнему рекомендуется носить маски.

Число случаев заболевания COVID-19 в Турции постепенно снижается с начала февраля.

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