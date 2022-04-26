В Турции отменили масочный режим из-за улучшения ситуации с коронавирусом

Турция отменяет ношение масок на фоне снижения заболеваемости COVID-19.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отмене ограничений на заседании научного совета, сообщает Associated Press.

Он добавил, что только в общественном транспорте и в медицинских учреждениях ношение масок будет обязательным, пока число случаев не упадёт ниже 1 тыс. в день.

Кроме того, людям старше 65 лет и тем, у кого есть проблемы со здоровьем, по-прежнему рекомендуется носить маски.

Число случаев заболевания COVID-19 в Турции постепенно снижается с начала февраля.