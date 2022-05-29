Минюст США проверит действия полиции во время стрельбы в школе в Техасе

Министерство юстиции США проанализирует действия сотрудников правоохранительных органов во время стрельбы в начальной школе в техасском Ювалде.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По просьбе мэра Ювалде Дона Маклафлина Министерство юстиции США проведёт критический анализ реагирования сотрудников правоохранительных органов на массовую стрельбу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что целью обзора станет подготовка независимого отчёта, чтобы помочь сотрудникам спецслужб реагировать на подобные инциденты в будущем.

Ранее президент США Джо Байден и его супруга Джилл прибыли в техасскую школу в Ювалде, где произошла стрельба, и возложили цветы к организованному на территории учебного заведения мемориалу.

24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и несколько взрослых.