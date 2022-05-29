Минюст США проверит действия полиции во время стрельбы в школе в Техасе
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«По просьбе мэра Ювалде Дона Маклафлина Министерство юстиции США проведёт критический анализ реагирования сотрудников правоохранительных органов на массовую стрельбу», — сказано в сообщении.
Отмечается, что целью обзора станет подготовка независимого отчёта, чтобы помочь сотрудникам спецслужб реагировать на подобные инциденты в будущем.
Ранее президент США Джо Байден и его супруга Джилл прибыли в техасскую школу в Ювалде, где произошла стрельба, и возложили цветы к организованному на территории учебного заведения мемориалу.
24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и несколько взрослых.