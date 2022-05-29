Лавров заявил, что антироссийские санкции готовились задолго до обострения ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что антироссийские санкции готовились задолго до обострения ситуации на Украине и вряд ли будут вообще сняты.

«Эти санкции, похожие на истерику (я бы даже сказал, где-то на агонию) были инициированы Западом. Та скорость, с которой они были введены, и их объём показывают, что они были сочинены не за одну ночь. Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты», — заявил он.

По его словам, американская сторона в непубличных беседах утверждает, что не планирует снимать ограничения даже после завершения спецоперации на Украине.

«По крайней мере, США не публично, но в контактах со своими союзниками говорят, что, когда всё это закончится, санкции всё равно останутся. Речь идёт не об Украине, которая выступает инструментом, разменной монетой, а о сдерживании развития России. Она мешает Западу утвердить однополярный мир, который Вашингтон провозгласил при покорном согласии Европы», — отметил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул: политические аналитики в настоящий момент пишут, что с точки зрения будущих перспектив главный проигравший во всей этой истории — Европа.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя попытки Вашингтона обвинить Россию в намеренном разрастании продовольственного кризиса, заявил, что усугубление кризиса произошло из-за западных санкций.