NYT рассказала об опасениях Запада касательно голосования в ООН по гумкоридору в САР
- AP
Согласно мнению трёх неназванных дипломатов, Россия якобы «посылала расплывчатые сигналы» о том, что может попытаться использовать голосование, чтобы добиться уступок в противостоянии вокруг Украины.
Дипломаты не уточнили, о каких именно сигналах идёт речь.
Отмечается, что Россия, в частности, будет рассчитывать на помощь в обходе санкций.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic прокомментировал ситуацию в Сирии. По его словам, в этой стране в основном остаются задачи обеспечения стабильности и безопасности.