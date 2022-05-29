NYT рассказала об опасениях Запада касательно голосования в ООН по гумкоридору в САР

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Западные дипломаты выразили опасение, что Россия может использовать голосование в Совбезе ООН по единственному гумкоридору «Баб Аль-Хава» в Сирии для получения уступок по ситуации на Украине, сообщает газета The New York Times.
NYT рассказала об опасениях Запада касательно голосования в ООН по гумкоридору в САР
  • AP

Согласно мнению трёх неназванных дипломатов, Россия якобы «посылала расплывчатые сигналы» о том, что может попытаться использовать голосование, чтобы добиться уступок в противостоянии вокруг Украины.

Дипломаты не уточнили, о каких именно сигналах идёт речь.

Отмечается, что Россия, в частности, будет рассчитывать на помощь в обходе санкций.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic прокомментировал ситуацию в Сирии. По его словам, в этой стране в основном остаются задачи обеспечения стабильности и безопасности.

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